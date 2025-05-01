Эксперт Сухов: нападающие на меньшинства в Сирии группировки борются за ресурсы

ТУНИС, 1 мая. /ТАСС/. Совершившие нападение на населенные друзами предместья Дамаска вооруженные группировки под предлогом этноконфессионального фактора преследуют цель захватить как можно больше ресурсов.
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