Экс-соратница Зеленского Мендель: у Зеленского нет дипломатических навыков

Отсутствие дипломатических навыков у президента Украины Владимира Зеленского просто поражает. Об этом на своей странице в соцсети X написала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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