Бензовоз опрокинулся на трассе в Карелии, водитель погиб

ДТП произошло 5 ноября в районе съезда с трассы Кола на дорогу “Кочкома-Костомукша”. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков со ссылкой на Сегежскую ЦРБ.