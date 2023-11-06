Бензовоз опрокинулся на трассе в Карелии, водитель погиб

ДТП произошло 5 ноября в районе съезда с трассы Кола на дорогу “Кочкома-Костомукша”. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков со ссылкой на Сегежскую ЦРБ.
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