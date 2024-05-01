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Макрон захотел ограничить использование детьми смартфонов

Макрон захотел ограничить использование детьми смартфонов

Christophe Ena/Pool via REUTERS Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству страны в течение месяца определить меры по ограничению использования детьми и подростками цифровых гаджетов и мобильных телефонов.

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