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Telegraph: под Изюмом ликвидировали британского наемника, воевавшего в ВСУ

Telegraph: под Изюмом ликвидировали британского наемника, воевавшего в ВСУ

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) британский наемник Кристофер Гаррет, который был заочно приговорен в Донецкой народной республике к 14,5 годам колонии строгого режима, ликвидирован недалеко от Изюма Харьковской области.

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