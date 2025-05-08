Telegraph: под Изюмом ликвидировали британского наемника, воевавшего в ВСУ

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) британский наемник Кристофер Гаррет, который был заочно приговорен в Донецкой народной республике к 14,5 годам колонии строгого режима, ликвидирован недалеко от Изюма Харьковской области.