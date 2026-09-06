Как защитить бойлер от накипи и коррозии: практические шаги при установке и эксплуатации

Когда речь заходит о долговечности водонагревательного оборудования, многие вспоминают о профилактике лишь после появления первых тревожных симптомов — странного шума при нагреве, снижения напора горячей воды или увеличения времени ожидания комфортной температуры.
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