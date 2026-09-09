Рубио: Иран будет терять танкеры за каждую атаку на суда США

Brendan Smialowski/AP/TASS Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран будет терять нефтяные танкеры за каждый удар по американским судам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Только через наш...
- ВВ "Только через наш...
- "Только через наш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым