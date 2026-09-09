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Рубио: Иран будет терять танкеры за каждую атаку на суда США

Рубио: Иран будет терять танкеры за каждую атаку на суда США

Brendan Smialowski/AP/TASS Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран будет терять нефтяные танкеры за каждый удар по американским судам.

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