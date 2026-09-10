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Регионы России

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С 2027 года мигранты в России будут платить налог за неработающих членов семьи

С 2027 года мигранты в России будут платить налог за неработающих членов семьи

С 1 января 2027 года в России вступит в силу новый порядок налогообложения для работающих иностранных граждан: они будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны.

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Юрий Гаврилов

Очень сомневаюсь ,что какая то подготовка в отношении мастурбеков что то решит. Их невозможно подготовить ни к чему хорошему от слова совсем. Только рост преступности , нагнетание напряжённости в обществе  и как я понимая , отказ госструктур заниматься в серьёз наглым и антиобщественным поведением мастурбеков.