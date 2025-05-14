Канадцев не впечатлило приглашение Трампа Британией в Канаду — Карни

Приглашение посетить Канаду, адресованное президенту США Дональда Трампа премьер-министром Великобритании Киром Стармером не впечатлило канадцев, заявил премьер-министр Канады Марк Карни, 14 мая передает CBC.
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