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Регионы России

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BlizzCon 2026: объявлен новый герой для Heroes of the Storm — Ксал'атат

BlizzCon 2026: объявлен новый герой для Heroes of the Storm — Ксал'атат

На церемонии открытия BlizzCon 2026 президент Blizzard Entertainment Джоанна Фэрис официально анонсировала первого с 2020 года нового героя для игры Heroes of the Storm.

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