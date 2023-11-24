На границе РФ и Финляндии в Заполярье остался один работающий пункт пропуска

Единственным пунктом пропуска для петербуржцев на границе России с Финляндией, который начнет свою работу 24 ноября, оказался Райа-Йоосеппи, примыкающий к МАПП Лотта, об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.