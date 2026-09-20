ЦИК: явка на выборы в Госдуму в целом по России составляет 45,03% на 08:00 мск

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что, по данным на 08:00 мск, явка на выборы в Госдуму в целом по России составляет 45,03%.
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