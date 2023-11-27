Свечников признан первой звездой матча «Каролина» — «Коламбус»

Андрей Свечников, забросивший победную шайбу в ворота «Коламбуса», признан первой звездой матча. В ночь на 27 ноября в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс».
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