Финляндия закрывает последний пункт пропуска на границе с Россией Елена ГалицкаяФинляндия уведомила Министерство Иностранных Дел России о решении закрыть последний контрольно-пропускной пункт (КПП) на российско-финской границе.
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