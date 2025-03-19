Sabah: в Турции выдан ордер на арест мэра Стамбула Имамоглу

В Турции проводится антикоррупционная операция в отношении муниципалитета Стамбула, в рамках которой выданы ордеры на арест мэра города Экрема Имамоглу и его пресс-секретаря Мурата Онгуна, сообщает газета Sabah.
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