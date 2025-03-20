Бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева оставили в СИЗО до 18 мая

Сейчас на суде по делу Шеломенцева предоставляет доказательства сторона защиты Бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву, которого обвиняют во взяточничестве, продлили срок содержания в СИЗО до 18 мая 2025 года.
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