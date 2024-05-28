Ещё один замгубернатора Ямала намерен занять место депутата в Тюменской облдуме

Представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в ранге заместителя главы региона 64-летний Александр Мажаров стал победителем в предварительном голосовании «Единой России» на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по избирательному округу № 3 (Муравленковский).
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