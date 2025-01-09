Маск снова публично поддержал правую партию «Альтернатива для Германии»

Правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в очередной раз публично поддержал заявил 9 января в онлайн-дискуссии с лидером партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ Алис Вайдель, транслировавшейся в соцсети Х.
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