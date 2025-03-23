Русские школьники остались без Крыма. Открыли мы недавно задание «Учимся читать карту» в рабочей тетради для учеников вторых классов русской школы: внимательно смотрим и .
Пятая колонна в системе образования
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТАМАРА СНЕЖКО
Образование опустили ниже плинтуса. Школы выпускают форменных идиотов. Теперь они - наше будущее. Зашибись!
Ответить
55 мин.
ТАМАРА СНЕЖКО
Срочно возвращать советские учебники!
Ответить
54 мин.
Александр Ляшенко
Министра образования,ублюдка, РФ, за яйца на столб позора!
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии