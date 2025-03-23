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Пятая колонна в системе образования

Пятая колонна в системе образования

Русские школьники остались без Крыма.  Открыли мы недавно задание «Учимся читать карту» в рабочей тетради для учеников вторых классов русской школы: внимательно смотрим и .

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Образование опустили ниже плинтуса. Школы выпускают форменных идиотов. Теперь они - наше будущее. Зашибись!
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55 мин.
ТАМАРА СНЕЖКО
Срочно возвращать советские учебники!
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54 мин.
Александр Ляшенко
Министра образования,ублюдка, РФ, за яйца на столб позора!
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50 мин.
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