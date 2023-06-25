Daily Mail: Хэмилтон и Mercedes не могут договориться о новом контракте

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и Mercedes не могут договориться о новом контракте. Как сообщает Daily Mail, Хэмилтон хотел бы подписать с Mercedes пятилетний контракт на £250 млн, но в команде не готовы пойти на данные условия.