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Daily Mail: Хэмилтон и Mercedes не могут договориться о новом контракте

Daily Mail: Хэмилтон и Mercedes не могут договориться о новом контракте

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и Mercedes не могут договориться о новом контракте. Как сообщает Daily Mail, Хэмилтон хотел бы подписать с Mercedes пятилетний контракт на £250 млн, но в команде не готовы пойти на данные условия.

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