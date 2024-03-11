Средство из 3-ёх компонентов, благодаря которому во дворе идеальный порядок. Ни одной лишней травинки

Наступает очередной садово-огородничий сезон! Я этот период времени просто обожаю! Весна! Лето! Омрачает одно — вездесущие сорняки — одуванчики, пырей и другая трава, от которой, как мне казалось раньше, совершенно невозможно избавиться.