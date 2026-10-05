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Sexuality & Culture: у мужчин и женщин оргазм связан с разными чувствами

Sexuality & Culture: у мужчин и женщин оргазм связан с разными чувствами

Итальянские ученые выяснили, что в гетеросексуальных парах мужчины достигают оргазма чаще женщин, но значение этого опыта у полов разное.

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