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Смотрите на руки: ученые объяснили, как заранее понять, облысеет ли мужчина

Смотрите на руки: ученые объяснили, как заранее понять, облысеет ли мужчина

Смотрите на руки: ученые объяснили, как заранее понять, облысеет ли мужчинаУченые из Тайваньского медицинского университета Гаосюн обнаружили неожиданный способ предсказать развитие андрогенной алопеции, другими словами — облысения по мужскому типу.

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