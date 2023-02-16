Смотрите на руки: ученые объяснили, как заранее понять, облысеет ли мужчина

Смотрите на руки: ученые объяснили, как заранее понять, облысеет ли мужчинаУченые из Тайваньского медицинского университета Гаосюн обнаружили неожиданный способ предсказать развитие андрогенной алопеции, другими словами — облысения по мужскому типу.