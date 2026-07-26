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Царьград

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Петербуржцев начали обманывать под предлогом "долгов" за электричество. Что важно знать

Петербуржцев начали обманывать под предлогом "долгов" за электричество. Что важно знать

Петербуржцев предупредили о новой схеме мошенников с "долгами" за электричество.Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с ложными сообщениями о задолженности за электроэнергию.

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