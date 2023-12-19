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Царьград

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Армении пришлось объясняться за серьёзную ошибку ЕС: "Палочкой машет лишь один дирижёр"

Армении пришлось объясняться за серьёзную ошибку ЕС: "Палочкой машет лишь один дирижёр"

МИД Армении прокомментировал недоразумение с "актом Магнитского", к которому республика сначала присоединилась, а потом выяснилось, что нетНакануне стало известно, что ЕС удалил Армению и Азербайджан из числа стран, присоединившихся к так называемому "акту Магнитского".

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