Армении пришлось объясняться за серьёзную ошибку ЕС: "Палочкой машет лишь один дирижёр"

МИД Армении прокомментировал недоразумение с "актом Магнитского", к которому республика сначала присоединилась, а потом выяснилось, что нетНакануне стало известно, что ЕС удалил Армению и Азербайджан из числа стран, присоединившихся к так называемому "акту Магнитского".
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