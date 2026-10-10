Zero Hedge
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Zero Hedge

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Who Thought This Was OK?

Who Thought This Was OK?

Who Thought This Was OK? Authored by Steve Watson via Modernity.news, A small city in upstate New York sponsored a "family friendly" arts festival, then stood by while grown men stripped down and took cash tips a few feet from toddlers.

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