Запахло весной❌ Водители жалуются, что остаются без колес. Опасные зоны: ул. Советская, Ленина, Рабочая (за мангальной) и список этот можно продолжать.
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Запахло весной❌ Водители жалуются, что остаются без колес. Опасные зоны: ул. Советская, Ленина, Рабочая (за мангальной) и список этот можно продолжать.