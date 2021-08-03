Рой крылатых роботов: в каком направлении движется армия США.

В 2019 году в статье «Крылатые роботы-убийцы» я описал для "Завтра" эволюцию ударных беспилотников (дронов, как их принято называть на Западе) в США – от первого испытания 16 февраля 2001 года дрона MQ-1B Armed Predator (разведывательного дрона образца 1994 года, спешно переоборудованного в ракетоносный), затем ввода в строй в 2007 году ударного дрона MQ-P Reaper, далее уничтожившего тысячи людей в Пакистане и Йемене, и вплоть до разработки дрона X-47B с искусственным интеллектом, которые самостоятельно приземлялись в июле 2013 году на борт авианосцев.