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Костин сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 3+2 в 10 играх плей-офф

Костин сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 3+2 в 10 играх плей-офф

Форвард «Эдмонтона» набрал 5-е (3+2) очко в текущем Кубке Стэнли, всего он провел 10 матчей. Сегодня за 11:01 (1:13 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 2 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».

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