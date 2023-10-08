Развожаев предупредил жителей о тренировках расчётов ППДО в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что флот проводит тренировку расчётов ППДО. «На Южном и Северном молах ориентировочно до 12:30 флот проводит тренировку расчётов ППДО», — написал он в Telegram.
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