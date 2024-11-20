World Aquatics допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям

Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла запрет на выступление российских и белорусских спортсменов на международных стартах по синхронному плаванию, в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.
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