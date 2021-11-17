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Деньги, словно дети, какими бы они ни были большими, они всегда кажутся нам маленькими

Деньги, словно дети, какими бы они ни были большими, они всегда кажутся нам маленькими

Выписка из читательского билета Светы К. из Иваново: Апрель 1991 года – Взята книга «Как выйти замуж за олигарха» Май 1994 года – «Как выйти замуж за миллионера» Август 1998 года – «Брак по расчету – тренд нашего времени» Сентябрь 2001 года – « Как удачно выйти замуж» Сентябрь 2004 года – «Как не остаться одной» Октябрь 2008 года – «Почему быть одной не так уж и плохо» Январь 2013 года – «100 доказательств того, что все мужики – козлы» Февраль 2021 года – «Хоть бы один козёл» Поляк и француз на пляже.

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