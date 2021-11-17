Деньги, словно дети, какими бы они ни были большими, они всегда кажутся нам маленькими

Выписка из читательского билета Светы К. из Иваново: Апрель 1991 года – Взята книга «Как выйти замуж за олигарха» Май 1994 года – «Как выйти замуж за миллионера» Август 1998 года – «Брак по расчету – тренд нашего времени» Сентябрь 2001 года – « Как удачно выйти замуж» Сентябрь 2004 года – «Как не остаться одной» Октябрь 2008 года – «Почему быть одной не так уж и плохо» Январь 2013 года – «100 доказательств того, что все мужики – козлы» Февраль 2021 года – «Хоть бы один козёл» Поляк и француз на пляже.