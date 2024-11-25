В России за год существенно вырос спрос на зоонянь и грумеров

В России количество вакансий для зоонянь (специалисты, заботящиеся о домашних питомцах во время отсутствия их хозяев) выросло в 3,2 раза (+221%) в октябре текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.
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