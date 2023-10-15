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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спортивный директор «БроукБойз» Хачатурян: «Эгриси» – герои. Не слушайте слепошарых папуасов, которые пытаются принизить их достижения»

«Эгриси – герои. ####### дух, который я очень давно не видел в футболе. И по-футбольному я ни из одной команды, кроме дротов, не хочу к нам больше игроков, чем из «Эгриси».

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