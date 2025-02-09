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Кандидат в президенты Навроцкий: то, что Зеленский делает с Польшей, – неприлично

Кандидат в президенты Навроцкий: то, что Зеленский делает с Польшей, – неприлично

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил о неприличных действиях украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Варшавы по вопросу событий в Волыни во времена Второй мировой войны.

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