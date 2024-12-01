Филиппо: Запад пытается устроить в Грузии госпереворот по сценарию Украины

Запад пытается организовать в Грузии госпереворот по украинскому сценарию 2014 года. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X, сообщает РИА Новости.
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