Курщина близится к освобождению: русские войска захватывают Горналь и наступают на последний рубеж обороны ВСУ Ирина ВальковаВ последние недели на фронте в Курской области ситуация обострилась до критической точки для украинских войск.
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