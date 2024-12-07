Стало известно, куда отвезли Бориса Щербакова после травмы головы

Актер находится в ГКБ Иноземцева в состоянии средней тяжести Народный артист России Борис Щербаков, получивший травму головы вечером 4 декабря находится в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева.
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