ВКС России пригодились бы выставленные на продажу казахстанские МиГ-31

Модест

Мы с украины в своё время забрали авиахлам Ту-160. Ничего, летаем на нём до сих пор, ещё и переоснащаем так, что у пиндосов поджилки трясутся. Ну и Миг-31 пока что единственный, кто может прихлопнуть Чёрного дрозда. Опять же он может выводить противоспутниковые ракеты и Кинжалы. Так что рано эту машину списывать с вооружения.