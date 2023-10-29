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ВКС России пригодились бы выставленные на продажу казахстанские МиГ-31

ВКС России пригодились бы выставленные на продажу казахстанские МиГ-31

Недавно в Казахстане были выставлены на продажу 117 (условно) самолетов советского производства. Продавцом выступило РГП «Қазарнаулыэкспорт» (Казспецэкспорт) и первые торги на аукционе должны были пройти 26 октября, но они не состоялись.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
...  авиа хлам зачем нужен  РФ? ... Иркут  производит уже Су - 57 ...
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2 д.
Александр
Техника в руках дурака-груда металла...
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2 д.
Модест
Мы с украины в своё время забрали авиахлам Ту-160. Ничего, летаем на нём до сих пор, ещё и переоснащаем так, что у пиндосов поджилки трясутся. Ну и Миг-31 пока что единственный, кто может прихлопнуть Чёрного дрозда. Опять же он может выводить противоспутниковые ракеты и Кинжалы. Так что рано эту машину списывать с вооружения.
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2 д.

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