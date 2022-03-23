Наталия Нарочницкая: На Западе Сталина ненавидят не за репрессии. Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы, руководитель Европейского института демократии и развития, депутат Госдумы IV созыва, доктор исторических наук: «Гитлер готовил им роль свинопасов» - Еще в советское время мой отец, академик педагогических наук, был в составе двусторонних комиссий по учебникам истории, издаваемых совместно с разными странами.
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- Наталия Нарочницкая: На Западе Сталина ненавидят не за репрессии.
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