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Наталия Нарочницкая: На Западе Сталина ненавидят не за репрессии.

Наталия Нарочницкая: На Западе Сталина ненавидят не за репрессии.

  Наталия Нарочницкая: На Западе Сталина ненавидят не за репрессии.   Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы, руководитель Европейского института демократии и развития, депутат Госдумы IV созыва, доктор исторических наук: «Гитлер готовил им роль свинопасов» - Еще в советское время мой отец, академик педагогических наук, был в составе двусторонних комиссий по учебникам истории, издаваемых совместно с разными странами.

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