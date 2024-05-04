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Сообщили о гибели капитана Ульмана

Сообщили о гибели капитана Ульмана

Вчера сообщили (https://t.me/okspn/30859?single), что на фронте погиб капитан спецназа ГРУ Эдуард Ульман, который с 2007 года находился в федеральном розыске по делу, где его сделали крайним за выполнение вышестоящего приказа на зачистку (https://www.

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Комментарии
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Андрей Альмин
Уже пишут опровержения того, что он погиб.
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15 час.
Андрей
хорошо бы.
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14 час.

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