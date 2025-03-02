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Samsung представила смартфоны Galaxy A56, A36 и A26 с поддержкой Circle to Search и другими ИИ-функциями

Samsung представила смартфоны Galaxy A56, A36 и A26 с поддержкой Circle to Search и другими ИИ-функциями

Как и ожидалось, компания Samsung представила сразу три новых смартфона серии Galaxy A. Речь идёт об аппаратах Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G и Galaxy A26 5G, которые представляют собой модели среднего ценового сегмента и в скором времени поступят в розничную продажу.

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