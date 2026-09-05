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В Молдове инвестиции от 10 млн евро будут считаться стратегическими

В Молдове инвестиции от 10 млн евро будут считаться стратегическими

Молдова ввела новый инвестиционный закон, который создаёт стабильные правила игры для бизнеса и стимулирует приток частного капитала — как внутреннего, так и иностранного.

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