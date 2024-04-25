В прокуратуре рассказали, как начался пожар в омских Нефтяниках. По информации ведомства, во время работ по перекачке растворителя загорелись емкости с горючим веществом.
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В прокуратуре рассказали, как начался пожар в омских Нефтяниках. По информации ведомства, во время работ по перекачке растворителя загорелись емкости с горючим веществом.