Глава института демографии призывает Россию бороться за мигрантов

Natalija Osminina

Это что, все, кто в Вышке работает, тянут на вышку? Пока не начнешь отстреливать гнид на подлете- толку не будет никакого. Это же враги Русской цивилизации - "враг народа". Скоро Сталин покажется верхом милосердия, сколько тварей развелось.