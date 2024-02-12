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Глава института демографии призывает Россию бороться за мигрантов

Глава института демографии призывает Россию бороться за мигрантов

  Заявления главы Института Демографии РАН Марины Храмовой пестрят в новостных лентах. В целом ничего нового для данного учреждения — активная лоббистка неконтролируемой миграции, замещающей коренное население России.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Надо бороться с этой теткой.
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15 час.
Natalija Osminina
Это что,  все, кто  в  Вышке работает, тянут на вышку? Пока не начнешь отстреливать гнид на подлете- толку не будет никакого. Это же враги Русской цивилизации - &quot;враг народа&quot;. Скоро Сталин покажется верхом милосердия, сколько  тварей развелось.
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8 час.

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