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Рекордные котировки меди: рынок на фоне дефицита и тарифных рисков

Рекордные котировки меди: рынок на фоне дефицита и тарифных рисков

На Лондонской бирже металлов медь вновь обновила рекорд — цена достигла $14 635 за тонну. Рост продолжается четвёртый день подряд, а с начала года котировки прибавили 17%.

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