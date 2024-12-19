Европа на дне: о неутешительных итогах антироссийской политики Брюсселя

Намедни в Европейском парламенте опять случился приступ воодушевления: депутатов почтила своим присутствием Саломе Зурабишвили – грузинский государственный деятель, прямо сейчас завершающая трансформацию из ипостаси легитимного, хотя уже и бывшего президента, к колониальному наместнику-узурпатору.
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