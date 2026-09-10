На Ленинградском проспекте задержали водителя за попытку дать взятку инспектору

Сотрудники отдела безопасности ДПС задержали на Ленинградском проспекте 27-летнего водителя. Нарушитель не только выехал на встречную полосу на дороге с односторонним движением, но и не имел при себе водительского удостоверения, сообщает пресс-служба УВД по САО.
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