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Адвокат рассказала о правах ребенка при разводе родителей

Адвокат рассказала о правах ребенка при разводе родителей

Права ребенка при разводе родителей являются важным аспектом обеспечения его благополучия и защиты интересов, отметила адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко.

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