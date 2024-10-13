Мне 34 года, и я оказался в ситуации, которую не могу забыть. После развода с бывшей женой, с которой мы прожили 8 лет и воспитали дочь, я думал, что могу начать новую жизнь.
Как я потерял всё ради мимолетного увлечения
Комментарии
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Мария Косолапова
Да, такие вы мужчины, не цените то что есть, конечно же надо было думать о семье о том что есть, а молодых девушек чаще всего находите для развлечений, что тут можно еще сказать
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9 час.
Сергей Долгополов
Жучара блин,воспитал он дочь блин,воспитал это когда ты вырастил ребенка,дал ему образование,и ребенок ушел во взрослую жизнь,вот это называется воспитал,а так ты просто членистоногий
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8 час.
Игорь Васиков
Что за мужик... Сделай шаг, встреться с женой, объяснись, попроси прощения. А там взависимости от своих чувств она сама решит, что с вашими отношениями делать!
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17 мин.
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